МИД: теракт в Алеппо должен получить международную оценку

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Россия призывает международное сообщество дать оценку теракту, произошедшему в пригороде сирийского Алеппо в минувшую субботу. В МИД отметили, что случившееся стало возможным из-за неконструктивных подходов Запада к вопросам борьбы с терроризмом в Сирии.

Министерство иностранных дел России призывает международное общество дать должную оценку теракту, который произошел в субботу в пригороде сирийского Алеппо возле автобусов, перевозивших беженцев из Идлиба. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем варварский теракт против конвоя с беженцами. Считаем, что это преступление должно получить должную оценку всех членов международного сообщества. Вне всякого сомнения, случившееся стало возможным из-за неконструктивных подходов Запада к вопросам борьбы с международным терроризмом в Сирии", - отметили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что акт американской вооруженной агрессии против суверенной Сирии 7 апреля явился проявлением политики "двойных стандартов" и из-за этих событий террористы уверовали в свою безнаказанность.

В субботу на перевалочном пункте в пригороде Алеппо, где остановилась колонна беженцев, террористы взорвали пикап с детским питанием и продуктами. Взрыв прогремел рядом с заправкой, что спровоцировало пожар. Жертвами теракта стали более 110 беженцев.

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