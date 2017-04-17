Ле Пен и Макрон могут с одинаковым результатом выйти во второй тур выборов

Теги: Политика выборы франция

Кандидаты на пост президента Франции Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон могут выйти во второй тур выборов с равным результатом в 22 процента голосов. Об этом свидетельствует последний опрос общественного мнения.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдёт уже в воскресенье, отметил "ТВ Центр". Однако результаты политических баталий последних недель не дали уверенности ни одному из претендентов на президентское кресло.

Правоцентрист Фрасуа Фийон смог значительно уменьшить своё отставание от лидирующей пары кандидатов, и сейчас уступает им всего один процент. Подтянулся к лидерам и независимый кандидат Жан-Люк Меланшон, которого называют "тёмной лошадкой" президентской кампании.

Социологи отметили важный момент – среди избирателей пока очень много тех, кто до сих пор колеблется или готов сменить приоритеты. И если электорат Марин Ле Пен выглядит наиболее сплочённо, то среди сторонников Эмманюэля Макрона как раз больше всего неопределившихся.