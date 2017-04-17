Эрдоган: пусть ОБСЕ знает свое место

Теги: В мире турция референдум обсе эрдоган

Президент Турции призвал ОБСЕ "знать свое место". Таким образом, он прокомментировал мнение организации о том, что референдум в Турции не соответствовал нормам Совета Европы. По словам Реджепа Эрдогана, турецкие власти не будут прислушиваться к политически немотивированным отчетам ОБСЕ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место". Таким образом, он ответил на мнение организации о том, что референдум в Турции не соответствовал нормам Совета Европы. Об этом сообщает Associated Press.

"Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", - сказал Эрдоган.

В воскресенье в Турции состоялся референдум по переходу от парламентской к президентской форме правления. По предварительным данным, более 51 процента граждан проголосовали за пакет поправок к конституции республики. Всего явка составила 86 процентов. В частности, конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления. В таком случае упразднится пост премьера, а президент получит право назначать вице-президента, министров, а также часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Читайте также:

В Кремле призвали с уважением относиться к итогам референдума в Турции

Турция переходит к президентской форме правления

В Турции начался референдум по поправкам в конституцию