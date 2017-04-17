Госдеп заявил об отсутствии у США планов по смене власти в КНДР

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Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в Северной Корее. Как сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, Вашингтон уже заявил, что собирается решать проблему на Корейском полуострове путем мирной денуклеаризации.

США не собираются добиваться смены власти в Северной Корее. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"США давали четко понять, что мы хотим разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова, мы определенно не нацелены на конфликт или смену режима", - передает ее слова ТАСС.

В то же время, по словам дипломата, США намерены защищать свой народ и своих союзников в случае необходимости. Комментируя возможный ответ Вашингтона на новые ядерные испытания в Северной Корее, Торнтон заявила, что "провокации такого рода вызовут значительный ответ со стороны международного сообщества".

Ранее врио президента Южной Кореи Хван Гё Ан заявил, что в случае провокаций со стороны КНДР Сеул и Вашингтон примут мощные карательные меры в отношении Пхеньяна. Вице-президент США Майк Пенс в свою очередь призвал Северную Корею не испытывать терпение Дональда Трампа, показавшего за последние две недели, на что он способен. За прошедшие несколько дней Соединенные Штаты осуществили ракетный удар в Сирии и сбросили мощнейшую неядерную бомбу на территории Афганистана.

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