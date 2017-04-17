Задержанный фигурант дела о теракте в Петербурге недавно был в Турции

Теги: санкт-петербург Уголовное дело метро взрыв терроризм

В Одинцовском районе Подмосковья задержан один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, выходец из центрально-азиатского региона Аброр Азимов подготовил террориста-смертника Джалилова, который 3 апреля взорвал самодельную бомбу в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Мужчина доставлен для допроса в Следственный комитет.

Машина с оперативниками мчалась по пролеску в Одинцовском районе Подмосковья. Водитель, заметив фигуру, направляющуюся к железнодорожным путям, резко нажал на тормоз, комментирует "ТВ Центр" кадры оперативного видео. В считанные секунды сотрудники ФСБ настигли мужчину и уложили лицом в землю. Он особо и не сопротивлялся – знал, за что задержали.

У 27-летнего выходца из Центральной Азии Аброра Азимова нашли при себе боевой пистолет с полной обоймой. В пакете – мобильный телефон в коробке. Задержание, как и обыск, вряд ли можно назвать жесткими, но он все равно пожаловался. "Больно", - прозвучало от подозреваемого в том, что при его непосредственном участии во время взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, не считая самого террориста, 50 получили ранения. Сразу после задержания Азимова в прессе со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ появилась информация о том, что задержанный был одним из организаторов теракта и занимался непосредственной подготовкой смертника. Официально в Следственном комитете дали более осторожный комментарий.

"По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается. Азимов доставлен к следователю и в настоящее время с ним проводят следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения", - пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Аброр Азимов имеет российский паспорт. По некоторым данным, на родине в Киргизии его лишили гражданства 4 года назад – после того, как он уехал в Россию и стал исповедовать радикальный ислам. 22-летний Акбарджон Джалилов, который, по данным следствия, подорвал себя в вагоне поезда, родом из киргизского города Ош. Не исключено, что именно там он и познакомился с Азимовым. И именно его номер набрал перед взрывом. Благодаря биллингу звонков и удалось выйти на очередного соучастника, сообщила пресса.

По информации санкт-петербургского издания, задержанный Азимов не так давно посещал Турцию. В Россию возвращался через Сеул и Владивосток. В этой же республике, пишут турецкие газеты, под подозрение спецслужб попал и предполагаемый смертник Джалилов. В итоге его депортировали из Турции за нарушение визового режима. Уроженец Киргии Азимов стал девятым задержанным по уголовному делу о теракте в метро 3 апреля. Ранее суды Москвы и Санкт-Петербурга арестовали восьмерых предполагаемых участников бандподполья. Среди них была и женщина. Работа по установлению всех организаторов продолжается.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр"