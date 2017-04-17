Путин и Медведев обсудили создание высокотехнологичной экономики России

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Дмитрий Медведев проинформировал Владимира Путина о ключевых пунктах отчета о работе правительства, с которым премьер-министр выступит в Госдуме в ближайшую среду. По словам Медведева, российская экономика выходит на позитивный сценарий развития. В частности, по итогам прошлого года, рост промышленного производства составил 1,3 процента. В свою очередь президент призвал главу правительства подумать о дополнительных мерах по развитию высокотехнологичной экономики.

Если так пойдет и дальше, то рассказы о российской сырьевой экономике сохранятся только в учебниках, отмечает "ТВ Центр". Дешевая нефть помогла уйти от чрезмерной зависимости бюджета от углеводородов. Результат – итоги 2016 года. Две трети доходов страны, или 64 процента, получено за счет несырьевых источников. Это самый лучший показатель за 10 лет. Раньше Россия столько зарабатывала на продаже нефти. Более фундаментальная задача, по мнению президента, – создание новой высокотехнологичной экономики страны.

"Эту задачу невозможно решить без привлечения инвестиций. Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор. В связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику", - отметил глава государства.

Своим мнением Владимир Путин поделился с премьер-министром страны. В среду Дмитрий Медведев выступит в парламенте с ежегодным отчетом, основные тезисы которого были озвучены в ходе встречи с президентом.

"Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается. Но это усреднённый рост. Хочу уважаемым нашим коллегам-депутатам представить информацию по отдельным отраслям, где рост, конечно, очень впечатляющий. Например, наша фармацевтическая промышленность выросла почти на 24 процента", - рассказал глава правительства.

За этими цифрами скрывается рост производства современных лекарств. По словам премьера, уже 70 процентов важнейших медикаментов делаются в России, что существенно снижает их цену. Радикально удалось изменить и ситуацию в сельском хозяйстве. Оно сейчас не только кормит всю страну, но и имеет экспортный потенциал. Развитие каждой такой отрасли позитивно влияет на реальный сектор экономики.

"Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5 процента. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5 процентов. Кстати сказать, это всё-таки тоже нелишне напомнить, в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10 процентов", - отметил Медведев.

Инфляция снизилась до 5 процентов – беспрецедентная цифра за всю современную историю России. Правительству удалось сократить и дефицит бюджета. Но даже в условиях кризиса делается это без увеличения нагрузки на бизнес.

"Мы, по поручению президента, сохраняем мораторий на увеличение налогов, что, на мой взгляд, очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем, для того чтобы ликвидировать какие-то проблемы. Мы на это не пошли. Мне кажется, это очень важно просто для нормального, стабильного инвестиционного климата в стране", - пояснил премьер.

В первую очередь это сигнал регионам, которые должны развивать свою инвестиционную привлекательность и эффективно расходовать бюджетные средства. Федеральный центр сохранит дотации, которые только в прошлом году составили 1,5 триллиона рублей.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"