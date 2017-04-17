Военный вертолет разбился на востоке США. Видео

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На востоке США потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел в городе Леонардтаун. Данных о причинах случившегося и пострадавших в результате инцидента пока нет. В интернете появилась видеозапись с места падения вертолета.