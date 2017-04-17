Военный вертолет разбился на востоке США. Видео
Теги: сша крушение вертолет Происшествие военный
На востоке США потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел в городе Леонардтаун. Данных о причинах случившегося и пострадавших в результате инцидента пока нет. В интернете появилась видеозапись с места падения вертолета.
В американском штате Мэриленд потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает телекомпания NBC. В интернете появилась видеозапись с места падения вертолета.
Отмечается, что это произошло в городе Леонардтаун. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет. Все причины и обстоятельства данного происшествия в настоящее время устанавливаются.