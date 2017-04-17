21:43, 17 апреля 2017

Военный вертолет разбился на востоке США. Видео

Теги:  сша  крушение  вертолет  Происшествие  военный

На востоке США потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел в городе Леонардтаун. Данных о причинах случившегося и пострадавших в результате инцидента пока нет. В интернете появилась видеозапись с места падения вертолета.

В американском штате Мэриленд потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает телекомпания NBC. В интернете появилась видеозапись с места падения вертолета.

Отмечается, что это произошло в городе Леонардтаун. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет. Все причины и обстоятельства данного происшествия в настоящее время устанавливаются.

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