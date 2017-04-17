Совбез Турции рекомендовал правительству продлить режим ЧП

Теги: В мире турция совбез переворот

Совбез Турции еще на три месяца предлагает продлить режим чрезвычайного положения в стране. Отмечается, что это должно быть сделано с целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства. Режим ЧП действует в Турции с июля прошлого года, когда была предпринята попытка переворота в стране.

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции рекомендует правительству страны продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ СНБ.

"Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Действующий в настоящее время режим ЧП действует до 19 апреля 2017 года. Он уже дважды продлевался после попытки переворота в середине июля прошлого года в Турции.