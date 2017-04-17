Один человек пострадал при падении вертолета на востоке США

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В результате крушения военного вертолета в городе Леонардтаун пострадал один член экипажа. Он был госпитализирован медиками после происшествия. Информации о состоянии двух других членах экипажа вертолета пока нет.

В результате падения военного вертолета в американском штате Мэриленд пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Форта Белвуар.

"Вертолет UH-60 Black Hawk Форта Белвуар с тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку примерно в 13:50 по местному времени около города Леонардтаун. Медики госпитализировали одного из членов экипажа", - говорится в сообщении. Информации о состоянии двух других участниках инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что на востоке США потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел в городе Леонардтаун. Все причины и обстоятельства данного происшествия в настоящее время устанавливаются.

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