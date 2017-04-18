Лидеры "нормандской четверки" приветствовали перемирие в Донбассе

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Владимир Путин минувшей ночью обсудил по телефону ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции и Украины Франсуа Олландом и Петром Порошенко. Главы "нормандской четверки" приветствовали пасхальное перемирие в регионе.

Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки" - канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко. Разговор состоялся накануне поздно вечером, сообщает "ТВ Центр".

Главы государств вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений, а также приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутого в ходе заседания Контактной группы 29 марта, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали активизировать работу по решению обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", а также выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.