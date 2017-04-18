Тысячи противников реформы конституции вышли на улицы Стамбула

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Около трех тысяч человек в Стамбуле вышли на акции протеста против результатов референдума в стране по изменению конституции. Аналогичные митинги проходят в других городах страны. Сообщается о задержаниях.

Правительство Турции приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Он был введен после попытки госпереворота в июле прошлого года. И сейчас в Турции неспокойно, отмечает "ТВ Центр".

В Стамбуле тысячи человек, недовольные результатами референдума, вышли на акцию протеста. Митингующие скандировали "Вместе против фашизма" и "Мы правы, мы победим". Оппозиция заявила, что намерена оспорить итоги и потребовать пересчета голосов. В Стамбуле манифестация прошла мирно, а в Анталье сообщается о 13 задержанных.

Но акции оппозиции не идут ни в какое сравнение с митингами сторонников президента Реджепа Эрдогана. Десятки тысяч человек в Анкаре слушали заявление лидера страны, в котором он дал жесткий отпор наблюдателям ОБСЕ, отметившим в своем докладе, что проведённый в Турции референдум не соответствовал международным нормам.

"ОБСЕ подготовила доклад, в котором говорится о том, что референдум был каким-то не таким. Прежде всего - знайте своё место! Мы не хотим ни видеть, ни слышать, ни даже знать о политически мотивированных отчётах, которые вы составили!" - заявил Эрдоган.



По итогам референдума по изменению конституции президент получил практически неограниченные полномочия. Сторонники реформ одержали победу с минимальным преимуществом - чуть больше 51%. Такой результат фактически расколол страну на два лагеря.

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