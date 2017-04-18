Полуголая активистка сорвала выступление Ле Пен. Видео

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Выступление Марин Ле Пен перед сторонниками было прервано активисткой движения Femen, которая ворвалась на сцену и попыталась обнажить грудь. Девушку быстро скрутила полиция.

В Париже вот уже второй день не утихают массовые акции протеста против кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, передает "ТВ Центр".

Сотни молодых людей накануне собрались возле концертного зала "Зенит", где позже Марин Ле Пен выступила перед своими сторонниками. Митингующие забросали стражей порядка дымовыми шашками и камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Само выступление Марин Ле Пен едва не сорвала полуголая активистка из движения Femen. Она прорвалась на сцену через 15 минут после начала речи лидера "Нацфронта". Охрана быстро скрутила девушку.

Согласно последним соцопросам, Ле Пен лидирует в президентской гонке вместе с Эммануэлем Макроном. Каждый из них набирает по 22 процента голосов. Первый тур выборов - уже в воскресенье.

