Япония намерена привести в действие войска из-за ракет КНДР

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В случае новых испытаний в КНДР и попадания северокорейской баллистической ракеты в территориальные воды Японии, Токио может отправить войска на передовую. Такое решение намерено принять японское правительство.

Японское правительство намерено привести в действие Силы самообороны в случае, если в ее территориальные воды будет запущена баллистическая ракета из КНДР. Об этом сообщает издание Yomiuri, передает ТАСС.

Согласно законодательству Японии, есть три условия при которых Токио может пойти на такие меры. Первое: вооруженное нападение оценивается как предполагаемое. Второе: атака определяется как надвигающаяся. Третье: она уже фактически произошла.

Также определяются условия применения Сил самообороны в зависимости от уровня опасности. Так, в случае предполагаемого вооруженного нападения Силы самообороны могут применяться для возведения оборонительных сооружений. Если угроза атаки очевидна, то бойцы могут выдвинуться на передовую. А при фактическом нападении реализуется право на самооборону.

В случае запуска северокорейской ракеты и попадания ее в территориальные воды Японии, будет реализован второй вариант с выдвижением войск на передовую.

Ранее премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан заявил, что в случае провокаций со стороны КНДР Сеул и Вашингтон примут мощные карательные меры в отношении Пхеньяна. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс призвал Северную Корею не испытывать терпение американского лидера Дональда Трампа, который уже показал за последние две недели, на что он способен. За прошедшие несколько дней Соединенные Штаты осуществили ракетный удар в Сирии и сбросили мощнейшую неядерную бомбу на территории Афганистана.

Между тем, глава МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в интервью BBC заявил, что Пхеньян продолжит регулярные ракетные испытания, которые могут проводиться хоть каждую неделю. По его словам, "тотальная война" может стать реальностью, если Вашингтон предпримет военные действия.

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