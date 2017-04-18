Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за Идлиб

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Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган считают, что Башар Асад должен ответить после инцидента с применением отравляющих веществ в провинции Идлиб. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома по итогам телефонных переговоров двух лидеров. Трамп поздравил Эрдогана с прошедшим референдумом.

Президент США Дональд Трамп и лиедр Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых заявили о необходимости привлечения лидера САР Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб, передает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ходе разговора Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия и поздравил его с прошедшим референдумом, который позволит внести изменения в конституцию Турции, сделав ее президентской республикой.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки. Запад утверждает, что атаку организовали силы Асада. Дамаск и Москва отрицают, что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.

7 апреля ВС США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС "Шайрат", с которого, как утверждает Пентагон, вылетали самолеты с химическим оружием.

США не продемонстрировали никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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