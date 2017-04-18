Торговая война с Турцией обошлась России в $1,5 млрд

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Эксперты посчитали убытки, которые понесла Россия из-за антитурецких санкций. Торговая война с Турцией стоила Москве 1,3−1,5 миллиардов долларов, поскольку Турция ввела пошлины на поставку российских товаров.

Россия потеряла 1,3−1,5 миллиардов долларов из-за торговых разногласий с Турцией, к такому мнению пришли эксперты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

"Торговая война с Турцией из-за зимних томатов принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3–1,5 миллиарда долларов, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна. Пострадали российские потребители, которые лишились возможности покупать дешевые турецкие помидоры", - говорится в докладе.

По словам экспертов, в этой продуктовой войне Россия, однако, смогла освободить для собственного производства ниши стоимостью в 508 миллионов долларов за счет запрета ввоза турецких томатов и огурцов.

В свою очередь Турция из-за санкций потеряла 1,7 миллиарда долларов в период с 2014 по 2016 год.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Это произошло в небе над Сирией. После этого инцидента отношения двух стран резко ухудшились.

С января 2016 года правительство России ввело запрет на поставки из Турции ряда овощей, в том числе, томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи. В этот список попали также огурцы и корнишоны, цитрусовые и другие овощи и фрукты, а также земляника и клубника.

В июле 2016 года турецкая сторона принесла официальные извинения за инцидент с самолетом. В результате, 9 октября кабмин отменил запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, в том числе, нектаринов, и слив.

В марте 2017 года Правительство России подписало постановление о снятии запрета на поставку гвоздик и некоторых видов овощей из Турции. Через границу разрешили провозить свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежую или охлажденную цветную капусту и капусту брокколи, а также соль.

15 марта 2017 года турецкое правительство ввело пошлины на российские продукты, поскольку Россия сохранила часть продуктовых санкций и визовый режим.