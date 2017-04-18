Туроператоры сообщили о резком спаде спроса на путевки в Турцию

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Российские туристы все реже бронируют путевки в Турцию, заявили российские туроператоры. Это началось после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в эту страну из-за политической обстановки. За неделю число бронирований упало примерно на 14%, а покупок – на 15%.

Российские туроператоры отмечают резкий спад спроса на отдых в Турции. За неделю число бронирований упало примерно на 14%, а покупок – на 15%, пишет газета "Известия".

Это произошло после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в эту южную страну. Упало и число покупок пакетных туров в Турцию. Если в конце марта — начале апреля их количество составляло 33–37% от общего объема за неделю, то за период с 10 по 13 апреля оно сократилось в 1,7 раза - до 22%.

При этом, почти никто из россиян, уже забронировавших путевки в Турцию, не аннулировал их. Эксперты отмечают, что это может быть связано с отсутствием альтернатив с таким же привлекательным соотношением цены и качества.

Вместе с тем, издание отмечает, что наблюдаемый спад продаж может быть связан не только с письмом Росавиации, но и с ростом курса доллара.

Ранее в апреле Росавиация распространила сообщение о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. В письме замглавы ведомства Олега Клима говорилось, что это делается в связи со "сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике". Позднее представители российских авиакомпаний заявили, что опасаются роста цен на путевки в Турцию в случае введения запрета на чартерные рейсы в эту страну.

В последние дни в Турции проходят акции протеста против результатов референдума в стране по изменению конституции. В частности, около трех тысяч человек вышли на митинги в Стамбуле.

Ранее Турция занимала первое место по спросу на майские туры в России. Кроме того, эта страна была самой популярной для отдыха летом 2017 года.

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