Минобрнауки назвало еще 22 опорных вуза

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Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза. Первые 11 опорных вузов были созданы в прошлом году.

Минобрнауки пополнило список университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. Экспертная группа ведомства отобрала 22 вуза, передает ТАСС.

В первую группу попали восемь учебных заведений, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова.

Во второй группе 14 вузов: Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты. Аудиторскую и экспертную поддержку они получат у федерального центра, а дотации - из региональных бюджетов.

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, перед каждым отобранным вузом ставится задача стать опорой региону, обеспечивая кадрами и развивая образовательный и научный потенциал.

В 2016 году Минобрнауки отобрало первые 11 университетов, которые получили статус опорных. В их число вошли Костромской государственный технологический университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика Решетнева, Донской государственный технический университет, Волгоградский государственный технический университет, Воронежский государственный технический университет, Омский государственный технический университет, Самарский государственный технический университет, Вятский государственный университет и Орловский государственный университет имени Тургенева.

В программе опорных вузов не могут участвовать вузы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также университеты, которые уже получают дополнительное финансирование по программе 5-100 (программа по повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых образовательных центров).

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