Московская парикмахерская извинилась за стрижку "Гитлерюгенд"

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Столичная детская парикмахерская "Воображуля" предложила своим маленьким посетителям стрижку "Гитлерюгенд". Пользователей интернета возмутило название прически, руководство салона принесло свои извинения.

Московская детская парикмахерская "Воображуля" извинилась за неуместное использование названия молодежной нацисткой организации гитлеровской Германии в своем каталоге причесок.

Появившееся фото из каталога салона с прической "Гитлерюгенд" для мальчиков возмутила пользователей.

"Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская "Воображуля" в Меге. Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?", - написала Ольга Макарова, опубликовавшая фотографию в Facebook.

Сейчас все каталоги изъяты из студий сети парикмахерских "Воображуля" и утилизированы. Организована внутренняя проверка.

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