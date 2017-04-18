Эксперт: воодушевленный Эрдоган заговорит с Европой еще жестче

Теги: турция События. 25-й час эрдоган

Европа жестко отреагировала на результаты референдума в Турции. Как заявил глава МИД Австрии, для страны двери в Евросоюз теперь навсегда закрыты. Его германский коллега Зигмар Габриэль отметил, что красной линией станет введение в стране смертной казни.

Для Турции двери в Евросоюз, похоже, навсегда закрылись. По мнению главы МИД Австрии Себастьяна Курца, референдум по изменению конституции показал, что Анкара все дальше отдаляется от верховенства закона и демократии, и ЕС больше не должен давать ей каких-либо обещаний. Более осторожен в высказываниях его германский коллега Зигмар Габриэль. Он напомнил, что вопрос о вступлении Турции в Евросоюз "все равно не стоит в долгосрочной перспективе", но красной линией станет вопрос о смертной казни. Это, подчеркнул дипломат, равноценно "концу мечты о Европе".

Декан факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, академик РАН Андрей Кокошин полагает, что для Турции вопрос вступления в ЕС не столь важен, но Эрдоган в любом случае заговорит с Европой еще жестче.

"Воодушевленный результатами референдума Эрдоган может заговорить с Европой еще более жестким языком. Но не просто заговорить, а по своему воздействовать на Европу по целому ряду вопросом. Самый главный, конечно, – вопрос беженцев. Он будет иметь основания требовать еще больше денег", - сказал Кокошин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"