На парковке в Москве расстреляли мужчину

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Стрельба произошла на парковке в московском районе Гольяново. Неизвестный несколько раз выстрелил в оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но затем скончался. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Москве на парковке в Гольянове неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Инцидент произошел 17 апреля на улице Красноярская, передает Агентство "Москва".

После этого стрелок скрылся с места происшествия. Пострадавший москвич 1988 года рождения был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан полицией в ходе розыска. В пресс-службе ГУ МВД заявили, что он изобличен в совершении преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.