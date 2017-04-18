Мощные автомобили предложили запретить для начинающих водителей

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Водителям младше 25 лет, а также автомобилистам, у которых стаж вождения меньше четырех лет, могут запретить управлять транспортными средствами мощностью более 150 лошадиных сил. Соответствующую инициативу обсудят в общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме.

Управление автомобилем и мотоциклом мощностью более 150 лошадиных сил может оказаться под запретом для водителей младше 25 лет и автомобилистов со стажем до четырех лет. Как передает АГН "Москва", соответствующую инициативу обсудят в общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме.

С предложением выступили в Межрегиональной общественной организации "Общество защиты прав граждан "Коллективная защита". По мнению президента общества Марата Аманлиева, такая мера позволит снизить количество ДТП.

"Если посмотреть на резонансные аварии, то их виновниками и участниками являются лица достаточно молодые. Вчера они, условно говоря, сдали экзамен ВАЗ-2107, у которого 80 лошадиных сил, а завтра они сели за Gelandewagen, у которого 500 лошадиных сил, или за какой-нибудь Nissan GT-R с 800 лошадиными силами", - считает Аманлиев. По его словам, 150 лошадиных сил в условиях городской среды для водителя-новичка более чем достаточно.

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