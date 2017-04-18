У безработной москвички похитили 2,7 миллиона рублей

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В столичном Солнцеве из квартиры неработающей женщины украли 1 миллион рублей и 30 тысяч евро. По словам пострадавшей, замок входной двери не поврежден, а порядок в квартире не нарушен.

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры безработной женщины сбережений в рублях и валюте, передает агентство "Москва".

По словам правоохранительных органов, из квартиры 34-летней безработной москвички, проживающей на улице Главмосстроя, пропал сейф с деньгами. Женщина рассказала, что не обнаружила следов взлома на замке входной двери, а порядок в квартире не был нарушен.

В сейфе находилась сумма в размере 1 миллиона рублей и 30 тысяч евро (в пересчете по актуальную курсу - около 1 миллиона 785 тысяч рублей).

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

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