08:34, 19 апреля 2017
Нашей Маше — 30. Фотогалерея
В среду, 19 апреля, исполняется 30 лет Марии Шараповой. Свой главный подарок, по словам самой спортсменки, она уже получила, когда Спортивный арбитражный суд сократил срок ее дисквалификации. Удачи и поражения главной российской теннисистки — в фотогалерее TVC.RU.
Мария Шарапова
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Мария Шарапова
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Несмотря на то, что 30 лет Шараповой исполнилось только сегодня, теннисистка решила отметить это событие заранее. В минувшие выходные она устроила банкет для друзей. Торжество прошло в голливудском ресторане A.O.C., куда было приглашено несколько людей из близкого окружения именинницы. Снимками с вечеринки Шарапова поделилась в соцсетях. "Воспоминания о прошедшей ночи я запомню навсегда!" - призналась Мария.
Фото: ©<a href="https://twitter.com/mariasharapova">Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter</a>
Несмотря на то, что 30 лет Шараповой исполнилось только сегодня, теннисистка решила отметить это событие заранее. В минувшие выходные она устроила банкет для друзей. Торжество прошло в голливудском ресторане A.O.C., куда было приглашено несколько людей из близкого окружения именинницы. Снимками с вечеринки Шарапова поделилась в соцсетях. "Воспоминания о прошедшей ночи я запомню навсегда!" - призналась Мария.
Фото: ©
Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter
Бывшая первая ракетка мира Шарапова - одна из десяти женщин в истории, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы), пятикратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победительница 38 турниров WTA (35 - в одиночном разряде), победительница итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Бывшая первая ракетка мира Шарапова - одна из десяти женщин в истории, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы), пятикратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победительница 38 турниров WTA (35 - в одиночном разряде), победительница итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Первый крупный успех в карьере Марии Шараповой - победа над Сереной Уильямс в финале Уимблдонского турнира 2004 года. В том же году она стала победительницей итогового чемпионата WTA. В решающем матче она вновь была сильнее Уильямс. Той обиды Серена, как известно, простить не смогла. И вот уже десять лет не позволяет Марии снова обыграть себя.
Фото: © Global Look Press
Первый крупный успех в карьере Марии Шараповой - победа над Сереной Уильямс в финале Уимблдонского турнира 2004 года. В том же году она стала победительницей итогового чемпионата WTA. В решающем матче она вновь была сильнее Уильямс. Той обиды Серена, как известно, простить не смогла. И вот уже десять лет не позволяет Марии снова обыграть себя.
Фото: © Global Look Press
На Олимпиаде в Лондоне Мария Шарапова стала серебряным призером Игр. Это была первая и по настоящее время единственная олимпийская медаль спортсменки. Выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она не смогла из-за дисквалификации.
Фото: © Chen Jianli/Global Look Press
На Олимпиаде в Лондоне Мария Шарапова стала серебряным призером Игр. Это была первая и по настоящее время единственная олимпийская медаль спортсменки. Выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она не смогла из-за дисквалификации.
Фото: © Chen Jianli/Global Look Press
За долгую карьеру у Марии Шараповой было много травм – такова спортивная доля. Сама она самым серьезным испытанием называет травму плеча, полученную летом 2008 года и повлекшую за собой операцию и девять месяцев восстановления.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
За долгую карьеру у Марии Шараповой было много травм – такова спортивная доля. Сама она самым серьезным испытанием называет травму плеча, полученную летом 2008 года и повлекшую за собой операцию и девять месяцев восстановления.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Соперничество Уильямс и Шараповой – одна из самых обсуждаемых околоспортивных тем в теннисе. С одной стороны, превосходство Уильямс по личным встречам настолько велико, что всерьез говорить о конкуренции не приходится. Но та пара поражений, которые Шарапова все же нанесла Серене, сыграли в карьере россиянки огромную роль. Немало примеров их соперничества и вне корта. Так, Серена в интервью Rolling Stone однажды назвала Марию занудой, а та в ответ съязвила по поводу фото опухшей ноги американки.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Соперничество Уильямс и Шараповой – одна из самых обсуждаемых околоспортивных тем в теннисе. С одной стороны, превосходство Уильямс по личным встречам настолько велико, что всерьез говорить о конкуренции не приходится. Но та пара поражений, которые Шарапова все же нанесла Серене, сыграли в карьере россиянки огромную роль. Немало примеров их соперничества и вне корта. Так, Серена в интервью Rolling Stone однажды назвала Марию занудой, а та в ответ съязвила по поводу фото опухшей ноги американки.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
В марте 2016 года Шарапова публично призналась, что принимала мельдоний. Этот препарат попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. По словам Шараповой, она не знала об этом, хотя ей было отправлено соответствующее уведомление. Решением ITF Шарапову дисквалифицировали на два года. Впоследствии спортивный арбитраж снизил этот срок до одного года и трех месяцев.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
В марте 2016 года Шарапова публично призналась, что принимала мельдоний. Этот препарат попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. По словам Шараповой, она не знала об этом, хотя ей было отправлено соответствующее уведомление. Решением ITF Шарапову дисквалифицировали на два года. Впоследствии спортивный арбитраж снизил этот срок до одного года и трех месяцев.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
В 2016 году рейтинг Forbes среди звезд шоу-бизнеса и спорта возглавила Мария Шарапова. За отчетный период она заработала почти 22 миллиона долларов, подсчитал журнал. Из них 20 она заработала благодаря рекламе и развитию собственного бизнеса. В частности, это линия одежды под брендом Nike, конфеты Sugarpova и рекламные контракты с брендами, многие из которых поддержали спортсменку во время допингового скандала.
Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В 2016 году рейтинг Forbes среди звезд шоу-бизнеса и спорта возглавила Мария Шарапова. За отчетный период она заработала почти 22 миллиона долларов, подсчитал журнал. Из них 20 она заработала благодаря рекламе и развитию собственного бизнеса. В частности, это линия одежды под брендом Nike, конфеты Sugarpova и рекламные контракты с брендами, многие из которых поддержали спортсменку во время допингового скандала.
Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шарапова - частая гостья голливудских вечеринок, модных показов и других светских мероприятий. А на днях она представила автобиографическую книгу.
Фото: © Panoramic/Global Look Press
Шарапова - частая гостья голливудских вечеринок, модных показов и других светских мероприятий. А на днях она представила автобиографическую книгу.
Фото: © Panoramic/Global Look Press
5 февраля 2016 года бывший министр спорта России Виталий Мутко вручил Шараповой присужденные в 2012 году медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Фото: ©<a href="https://twitter.com/mariasharapova">Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter</a>
5 февраля 2016 года бывший министр спорта России Виталий Мутко вручил Шараповой присужденные в 2012 году медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Фото: ©
Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter
В 2016 году Шарапова после дисквалификации стала студенткой бизнес-школы Гарварда. Предметом изучения ее группы стал "Бренд как исполненное обещание", рассказывала она в соцсетях.
Фото: ТВ Центр
В 2016 году Шарапова после дисквалификации стала студенткой бизнес-школы Гарварда. Предметом изучения ее группы стал "Бренд как исполненное обещание", рассказывала она в соцсетях.
Фото: ТВ Центр
Мария Шарапова сыграет свой первый за 15 месяцев матч 26 апреля на турнире в Штутгарте. Турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Шарапова выигрывала его трижды: в 2012, 2013 и 2014 годах. Кроме этого, она получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации в Риме, который состоится в мае.
Фото: © Xiao Yijiu/Global Look Press
Мария Шарапова сыграет свой первый за 15 месяцев матч 26 апреля на турнире в Штутгарте. Турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Шарапова выигрывала его трижды: в 2012, 2013 и 2014 годах. Кроме этого, она получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации в Риме, который состоится в мае.
Фото: © Xiao Yijiu/Global Look Press
Мария Шарапова
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Несмотря на то, что 30 лет Шараповой исполнилось только сегодня, теннисистка решила отметить это событие заранее. В минувшие выходные она устроила банкет для друзей. Торжество прошло в голливудском ресторане A.O.C., куда было приглашено несколько людей из близкого окружения именинницы. Снимками с вечеринки Шарапова поделилась в соцсетях. "Воспоминания о прошедшей ночи я запомню навсегда!" - призналась Мария.
Фото: ©<a href="https://twitter.com/mariasharapova">Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter</a>
Бывшая первая ракетка мира Шарапова - одна из десяти женщин в истории, кто обладает "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы), пятикратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победительница 38 турниров WTA (35 - в одиночном разряде), победительница итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Первый крупный успех в карьере Марии Шараповой - победа над Сереной Уильямс в финале Уимблдонского турнира 2004 года. В том же году она стала победительницей итогового чемпионата WTA. В решающем матче она вновь была сильнее Уильямс. Той обиды Серена, как известно, простить не смогла. И вот уже десять лет не позволяет Марии снова обыграть себя.
Фото: © Global Look Press
На Олимпиаде в Лондоне Мария Шарапова стала серебряным призером Игр. Это была первая и по настоящее время единственная олимпийская медаль спортсменки. Выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она не смогла из-за дисквалификации.
Фото: © Chen Jianli/Global Look Press
За долгую карьеру у Марии Шараповой было много травм – такова спортивная доля. Сама она самым серьезным испытанием называет травму плеча, полученную летом 2008 года и повлекшую за собой операцию и девять месяцев восстановления.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
Соперничество Уильямс и Шараповой – одна из самых обсуждаемых околоспортивных тем в теннисе. С одной стороны, превосходство Уильямс по личным встречам настолько велико, что всерьез говорить о конкуренции не приходится. Но та пара поражений, которые Шарапова все же нанесла Серене, сыграли в карьере россиянки огромную роль. Немало примеров их соперничества и вне корта. Так, Серена в интервью Rolling Stone однажды назвала Марию занудой, а та в ответ съязвила по поводу фото опухшей ноги американки.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
В марте 2016 года Шарапова публично призналась, что принимала мельдоний. Этот препарат попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. По словам Шараповой, она не знала об этом, хотя ей было отправлено соответствующее уведомление. Решением ITF Шарапову дисквалифицировали на два года. Впоследствии спортивный арбитраж снизил этот срок до одного года и трех месяцев.
Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press
В 2016 году рейтинг Forbes среди звезд шоу-бизнеса и спорта возглавила Мария Шарапова. За отчетный период она заработала почти 22 миллиона долларов, подсчитал журнал. Из них 20 она заработала благодаря рекламе и развитию собственного бизнеса. В частности, это линия одежды под брендом Nike, конфеты Sugarpova и рекламные контракты с брендами, многие из которых поддержали спортсменку во время допингового скандала.
Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шарапова - частая гостья голливудских вечеринок, модных показов и других светских мероприятий. А на днях она представила автобиографическую книгу.
Фото: © Panoramic/Global Look Press
5 февраля 2016 года бывший министр спорта России Виталий Мутко вручил Шараповой присужденные в 2012 году медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Фото: ©<a href="https://twitter.com/mariasharapova">Аккаунт Марии Шараповой в соцсети Twitter</a>
В 2016 году Шарапова после дисквалификации стала студенткой бизнес-школы Гарварда. Предметом изучения ее группы стал "Бренд как исполненное обещание", рассказывала она в соцсетях.
Фото: ТВ Центр
Мария Шарапова сыграет свой первый за 15 месяцев матч 26 апреля на турнире в Штутгарте. Турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Шарапова выигрывала его трижды: в 2012, 2013 и 2014 годах. Кроме этого, она получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации в Риме, который состоится в мае.
Фото: © Xiao Yijiu/Global Look Press