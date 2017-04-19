Нашей Маше — 30. Фотогалерея

Соперничество Уильямс и Шараповой – одна из самых обсуждаемых околоспортивных тем в теннисе. С одной стороны, превосходство Уильямс по личным встречам настолько велико, что всерьез говорить о конкуренции не приходится. Но та пара поражений, которые Шарапова все же нанесла Серене, сыграли в карьере россиянки огромную роль. Немало примеров их соперничества и вне корта. Так, Серена в интервью Rolling Stone однажды назвала Марию занудой, а та в ответ съязвила по поводу фото опухшей ноги американки.

Фото: © imago sportfotodienst/Global Look Press