08:34, 19 апреля 2017

Нашей Маше — 30. Фотогалерея

В среду, 19 апреля, исполняется 30 лет Марии Шараповой. Свой главный подарок, по словам самой спортсменки, она уже получила, когда Спортивный арбитражный суд сократил срок ее дисквалификации. Удачи и поражения главной российской теннисистки — в фотогалерее TVC.RU.

Теги:  шарапова  теннис  Фотогалерея  спорт  TVC.RU  текст

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