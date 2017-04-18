В Японии увеличится количество женщин-военных

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Женщины в Японии теперь могут служить в танковых, пехотных и разведывательных войсках. До сих пор японки могли быть задействованы только на флоте и в авиации, включая руководящие посты. Ограничения сохранены лишь в спецвойсках и в службе на подводных лодках.

Минобороны Японии разрешило служить женщинам в танковых, пехотных и разведывательных войсках, передает ТАСС заявление главы ведомства Томоми Инада.

По ее словам, Япония стремится сделать службу в армии привлекательной и соответствующей эпохе времени.

До сих пор японкам было разрешено служить только в боевых подразделениях ВМС и ВВС, включая руководящие посты.

Теперь женщины могут служить практически во всех видах войск, за исключением спецвойск, где есть работа с радиоактивными материалами и службы на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные каюты.

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