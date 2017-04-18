Организатор теракта в Петербурге получил гражданство России в 2013 году

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Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов в 2013 году получил гражданство России. Накануне его задержали в Одинцовском районе Московской области. В ФСБ заявили, что задержанный занимался подготовкой смертника Джалилова.

Вероятный организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах Киргизии.

После того, как Азимову исполнилось 18 лет, он принял решение выехать из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой является, в Россию, где постоянно проживал и работал. На родину он приезжал не чаще раза в год. "В 2013 году Азимов получил паспорт гражданина России", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, в расположенном в Оше генеральном консульстве России в Киргизии сообщили, что "в базе данных получивших гражданство через генконсульство в городе Ош имеется такой человек". "Мы сейчас проверяем эти данные на предмет соответствия", - сказал собеседник агентства.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. В результате взрыва погибли 14 человек (не считая смертника). По данным следствия, исполнителем был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте ранее были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

Накануне в ФСБ сообщили, что в Одинцовском районе Подмосковья задержан один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. По данным ведомства, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов подготовил террориста-смертника Джалилова. По одной из версий, местонахождение Азимова удалось установить благодаря включенному телефону.

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