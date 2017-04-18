Украина в последний раз отпразднует День Победы

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Граждане Украины в последний раз отпразднуют в 2017 году День Победы. После этого депутаты Верховной Рады примут закон о государственных праздниках, согласно которому, 9 мая в стране уже не будет выходным. Этот статус перенесется на день раньше.

Украинская Верховная Рада примет новый закон о государственных праздниках, согласно которому, День Победы в стране отмечаться не будет. Однако сделано это будет уже после 9 мая 2017 года, пишет газета "Известия".

Новый законопроект должен был быть внесен в Раду раньше - после 1 марта, - но его публичное обсуждение и доработка затянулись. Таким образом, в 2017 году украинцы в последний раз отпразднуют День Победы в своей стране.

По словам украинского депутата Евгения Мураева, в сознании многих граждан Украины День Победы останется праздником, который ознаменовал окончание Великой Отечественной войны. Просто по новому календарю 9 мая лишится статуса выходного дня. Кроме того, изменится формулировка. Праздник будет официально называться "день победы над нацизмом во Второй мировой войне". Таким образом, в новой трактовке Победа лишается заглавной буквы. Также подчеркивается, что праздник теперь имеет отношение не к Великой Отечественной, а главным образом ко Второй мировой войне.

Вместо 9 мая Киев собирается сместить главный смысловой акцент на день раньше. 8 мая станет для украинцев днем памяти и примирения, который отмечается в Европе. По мнению директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, Украина сейчас активно шагает на Запад, поэтому и отмечать окончание Второй мировой хочет по-европейски.

По его словам, девять выходных в году, которые планирует оставить Рада на Украине, это "европейский уровень". "Примерно столько же в Швеции, Германии, Великобритании и так далее", - заявил Вятрович.

Кроме того, статус выходного дня на Украине потеряет 8 марта. Он превратится из Международного женского дня в "день борьбы за права женщин".

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