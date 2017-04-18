Делегация России обсудит в Египте сделку по "Мистралям"

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Российская делегация вылетела в Египет для переговоров по поставке оборудования для французских вертолетоносцев типа Mistral, которые изначально Франция должна была отправить в Россию, но из-за введений санкций в 2014 году корабли были проданы Египту.

Российская делегация отправилась в Египет, чтобы обсудить поставку оборудования связи и управления для вертолетоносцев типа Mistral, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества России с другими государствами.

"Переговоры продолжаются, российская делегация уехала в Египет обсуждать с египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления", - говорится в сообщении.

В 2014 году президент Франции Франсуа Олланд приостановил действие контракта, по которому Россия должна была получить два вертолетоносца типа Mistral – "Владивосток" и "Севастополь". Эта мера была предпринята из-за событий на Украине и введения антироссийских санкций.

Летом 2015 года контакт был расторгнут, Франция выплатила России 949,7 миллионов евро в качестве компенсации, а корабли продала Египту. В ноябре 2016 года Москва предложила Каиру современные системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы, поскольку Египет отказался от оснащения "Мистралей" европейскими и американскими вертолетами.

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