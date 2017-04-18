Грузия назвала визит Лаврова в Абхазию посягательством на суверенитет

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В МИД Грузии высказались о предстоящем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его "нарушением суверенитета" страны. В официальном заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Москву прекратить "практику провокационных действий".

Предстоящий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Сухум является "нарушением суверенитета Грузии", заявил специальный представитель премьер-министра этой страны по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания заявил, что поездка Лаврова является "игнорированием международных принципов и законов". В итоге в официальном заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Москву прекратить "практику провокационных действий" и уважать территориальную целостность суверенного государства.

Согласно документу, прибытие Лаврова в Абхазский регион "с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государства в рамках его признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права".

В грузинском МИД добавили, что подобные действия являются продолжением провокационной политики России против Грузии. Также они ставят целью "узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства". "Подобными незаконными действиями Россия безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы", - заявили в МИД Грузии.

Кроме того, грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Москву выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе, соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

О том, что Сергей Лавров должен посетить Абхазию, стало известно на прошлой неделе. Глава МИД России приедет в Сухум 18-19 апреля. Ожидается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии и проведет переговоры с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

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