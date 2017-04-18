Мосул покинули почти 500 тысяч жителей‍

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Почти полмиллиона жителей Мосула покинули свои дома с начала операции по освобождению города от боевиков "Исламского государства". Причиной стали не только зверства боевиков, но и неизбирательных ударов коалиции.

Около 300 тысяч жителей Мосула оказались под угрозой голодной смерти. Как утверждают иракские правозащитники, из-за действий международной коалиции, которую возглавляют США, город на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С начала военной операции свои дома были вынуждены покинуть более полумиллиона человек. Как считают в ООН, в ближайшее время эта пугающая цифра может увеличиться вдвое. Западные кварталы города всё ещё находятся под контролем запрещённой террористической группировки "Исламское государство". Причем мирное население гибнет не только от рук экстремистов, но и от неизбирательных авиаударов коалиции. Гуманитарные коридоры для безопасного выхода жителей, как это было в сирийском Алеппо, до сих пор не организованы.