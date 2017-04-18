В Сирии отметили День независимости

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Сирия отметила День независимости. 71 год назад страна избавилась от французского протектората.

Сирия отметила день независимости. 71 год назад государство освободилось от французского колониализма. Торжественные мероприятия прошли во многих городах республики, передает "ТВ Центр".

В Алеппо чиновники и военное руководство возложили цветы к Вечному огню в память о погибших героях и посетили госпиталь, где проходят лечение бойцы, которые сегодня защищают родину от экстремистов. Тысячи жителей собрались в историческом центре города у стен древней цитадели - символа борьбы сирийского народа с завоевателями.

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