На птицефабрике под Ростовом нашли птичий грипп

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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на одной из птицефабрик Ростовской области. В радиусе десяти километров ветеринарные врачи обходят личные подсобные хозяйства. Домашним пернатым проводят вакцинацию, кроме того специалисты следят за состоянием и диких птиц. Главная задача - не допустить распространение вируса.

С самого утра на птицефабрике "Маркинская" в Ростовской области проходят экстренные совещания. Обсуждается вопрос предотвращения опасного заболевания. Накануне здесь обнаружили вирус гриппа А птиц. В простонародье - птичий грипп.

Это заболевание смертельно опасно не только для животных, но и для человека, напоминает "ТВ Центр". Поэтому главная задача, которая стоит сейчас перед руководством и ветеринарными врачами, - ни в коем случае не допустить его распространения.

Вся территория птицефабрики теперь единый очаг заболевания. Она в срочном порядке закрыта на карантин. Передвижение персонала по территории строго ограничено. Производится очистка и дезинфекция птичников. В радиусе 5 километров от птицефабрики установлена так называемая угрожаемая зона, въезд и выезд на которую строго ограничен. К счастью, жилых домов в этом радиусе нет.

Кроме того, в радиусе 10 километров в так называемой зоне наблюдения ветеринарные врачи осматривают личные подсобные хозяйства, начата вынужденная вакцинация домашней птицы. За дикими пернатыми также усилен мониторинг.

После уничтожения всей птицы и ликвидации очага заболевания карантин на птицефабрике "Маркинская" продлится еще 21 день. И только после этого фабрика сможет снова возобновить работу и закупить новую птицу.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев. "ТВ Центр", Ростовская область

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