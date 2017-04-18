Ученые смоделировали операцию по доставке арок Крымского моста

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Специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге провели математическое и экспериментальное моделирование морской операции по транспортировке судоходных арок Крымского моста.

Строители Крымского моста готовятся к одной из сложнейших операций - доставке к фарватеру арочных пролетов. Это самые габаритные конструкции. Их длина превышает 200 метров. А вес доходит до шести тысяч тонн, передает "ТВ Центр".

Арки собирают на берегу, к опорам их будут транспортировать уже в готовом виде. Все технические тонкости просчитали специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге. Они провели испытания, для которых были изготовлены макеты пролетов в масштабе 1 к 60. После операцию смоделировали уже в тренажерном комплексе. Там ученые определили, сколько потребуется буксиров для доставки и при каких погодных условиях ее можно проводить.

"В качестве исходных данных загружались ветровая нагрузка, полученная экспериментально в аэродинамической трубе, а также все гидродинамические характеристики, которые получены в бассейне Крыловского центра. Также исходными данными для матмодели являлись характерные для Керченского пролива ветер, волнение и течение. В результате моделирования был получен важный результат, что есть ограничения для операции по скорости ветра. Она не должна превышать десяти метров в секунду", - сказал замначальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.

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