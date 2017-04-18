Собянину показали новые технологии в сфере продаж
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в конференции, посвященной переходу розничных магазинов на современные контрольно-кассовые аппараты.
В Москве проходит Всероссийская конференция, посвященная переходу розничных магазинов на современные контрольно-кассовые аппараты. Мероприятие посетил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Глава города ознакомился с новыми технологиями, которые сейчас внедряются в сфере продаж. Инновационные кассовые аппараты и программное обеспечение позволяют все данные отправлять в налоговую службу через интернет, без дополнительного оформления бумаг и очередей. Это значительно упрощает работу, прежде всего, для малого и среднего бизнеса.
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