В Москве обсуждают борьбу с коррупцией

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Борьба с коррупцией станет основной темой стартующего в Москве двухдневного семинара.

В Москве стартует двухдневный семинар по борьбе с коррупцией на всех уровнях власти. В мероприятии участвуют представители Генеральной прокуратуры и различных министерств., сообщает "ТВ Центр". Эксперты обсуждают применение действующего антикоррупционного законодательства и способы профилактики подобного рода преступлении. Одним из организаторов семинара выступило правительство Москвы.

"Особое внимание правительством Москвы уделяется вопросам повышения прозрачности госуправления, сокращение административных барьеров, упрощение процедур при оказании госуслуг, привлечение жителей к общественному контролю за реализацией органами власти антикоррупционных направлений. В городе создана одна из лучших систем организации торгов. По оценке ФАС, конкурентность торгов в Москве является самой высокой в стране", - рассказал руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.