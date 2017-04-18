В Петербурге арестовали таксиста-вербовщика ИГ
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который вербовал людей для вступления в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство". По данным правоохранительных органов, занимался вербовкой он у Соборной мечети. Таксист арестован.
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, который занимался вербовкой людей для вступления в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство". Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, группа вербовщиков действовала в городе с середины 2015 года. Задержанный 39-летний мужчина работал водителем в местной таксомоторной компании. У Соборной мечети на Кронверкском проспекте он знакомился с людьми и беседами склонял к вступлению в ряды террористов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда вербовщик арестован.
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