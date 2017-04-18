Калифорнийский сепаратист отозвал свою петицию и решил жить в России

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Создатель петиции о выходе штата Калифорния из состава США передумал собирать подписи в пользу Calexit и решил переехать в Екатеринбург. В России он планирует жить "без источников тревоги, разочарований и возмущений".

Лидер калифорнийской группы сепаратистов "Yes California" Луис Маринелли отозвал свою петицию об отделении штата от США и собирается переехать в Екатеринбург на постоянное место жительства, передает "Интерфакс".

"Я нашел в России новое счастье, жизнь без источников тревоги, разочарований и возмущений относительно ситуации на моей родине... Поэтому, если граждане России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я намерен назвать Россию своим новым домом", - рассказал Маринелли.

Он добавил, что не собирается возвращаться в Калифорнию, отметив, что разочаровался в американской политической системе. В Екатеринбурге живет его супруга Анастасия.

В 2015 году Маринелли запустил процесс Calexit из Екатеринбурга. В 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах петиция о референдуме была отправлена в Генпрокуратуру штата. В Калифорнии Трамп набрал всего лишь 31,5%, в то время как за его оппонента Хиллари Клинтон проголосовали 61,5%.