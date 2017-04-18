Жертвами падения автобуса в ущелье на Филиппинах стали 24 человека

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Не менее 24 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье на севере Филиппин. Всего в транспортном средстве находились 45 человек. Почти всех выживших направили в больницу. Основной версией произошедшего является нарушение в работе тормозов автобуса.

На севере Филиппин автобус упал в ущелье. В результате погибли как минимум 24 человека.

По данным ТАСС, трагедия произошла провинции Нуэва-Эсиха. Всего в транспортном средстве находились 45 человек. Основной версией произошедшего называют нарушение в работе тормозов автобуса.

Pahirapan ang rescue operation sa bus na nahulog sa Nueva Ecija. Aabot na sa 24 ang namatay sa aksidente.

Kuha ni YouScooper Clyo Sadaba pic.twitter.com/YNK8A5scce — YouScoop (@YouScoop) 18 апреля 2017 г.

Почти всех выживших в результате крушения направили в больницу. Большинство из них в тяжелом состоянии.

По данным портала Rappler, высота ущелья, в которое рухнул автобус, равна 80 метрам. Полицейские, прибывшие на место происшествия, рассказали, что транспортное средство было полностью разрушено.