11:51, 18 апреля 2017

Собянин: поезда на МЦК перевезли 55-миллионного пассажира

Теги:  Москва  собянин  мцк

Поезда Московского центрального кольца с момента запуска движения в сентябре прошлого года перевезли уже 55 миллионов пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поезда Московского Центрального кольца перевезли 55-миллионного пассажира. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"С мая сократим интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%", - написал мэр.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. По кольцу ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка", оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi.

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