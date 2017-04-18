Собянин: поезда на МЦК перевезли 55-миллионного пассажира
Поезда Московского центрального кольца с момента запуска движения в сентябре прошлого года перевезли уже 55 миллионов пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Поезда Московского Центрального кольца перевезли 55-миллионного пассажира. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"С мая сократим интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%", - написал мэр.
Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. По кольцу ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка", оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi.
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