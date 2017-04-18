Автопарк Московской агломерации превысил 8 млн машин

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ГИБДД раскрыла данные о количестве автомобилей в Москве и Московской области. За год численность машин в Московской агломерации увеличилась почти на 300 тысяч единиц и превысила отметку в восемь миллионов.

Количество автомобилей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, превысило восемь миллионов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ГИБДД.

На учете в Москве – 4,88 миллиона машин, в Московской области – 3,71 миллиона. При этом 6,72 миллиона из них - легковые автомобили. Прирост числа автомобилей за год составил 280 тысяч единиц, почти все они пришлись на Москву (255 тысяч).

По данным столичного Центра организации дорожного движения, увеличение автопарка не сказывается на движении, поскольку не все машины выезжают на дороги. Ежедневно в Москве за руль садится около 3,5 миллионов человек, и их число за прошедший год не возросло. Таким образом, прирост произошел только на "бумаге".

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