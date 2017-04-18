Москалькова не нашла доказательств похищения геев в Чечне

Теги: Общество чечня похищение гомосексуализм

Фактов похищения людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не обнаружено, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, она обратилась за необходимой информацией к ведомствам и представителям правозащитного сообщества.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что данные о похищениях в Чеченской республике лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не подтверждены. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ей ответили на запросы из Генеральной прокуратуры, Следственного комитета России, МВД и прокуратуры Чечни. Все ведомства заявили, что не получали обращений о пропажах людей.

Также она попросила представителей правозащитного сообщества Чечни проверить информацию о тайных тюрьмах, в которые якобы увозили похищенных, о чем писал ряд СМИ. Однако по указанным адресам никаких тайных тюрем не установлено. Москалькова добавила, что там находится изолятор временного содержания, в котором они "обследовали каждый угол и не нашли подтверждения" информации.

При этом Москалькова подчеркнула, что дальнейшая проверка публикаций в СМИ осложняется тем, что ей неизвестны имена, фамилии и конкретные факты насилия в отношении людей. По ее словам, российское законодательство предусматривает меры защиты свидетелей преступлений вплоть до изменения внешности и изменения имени.

Ранее СМИ сообщили, что в Чечне якобы проводятся задержания и возможные убийства жителей из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Совет при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию, не найдя никаких, даже косвенных, подтверждений этой информации.