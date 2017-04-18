Информцентры программы реновации открылись в управах всех районов Москвы

Теги: Москва жилье снос

В управах всех районов города открылись специальные информационные центры, где москвичи смогут получить всю официальную информацию о программе реновации. Главная задача – помочь жителям пятиэтажек сделать осознанный выбор о включении или невключении своих домов в программу.

Информцентры по программе реновации, где москвичи смогут получить всю информацию о сносе жилья, открылись в управах всех районов столицы.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы, главная задача центров — помочь жителям пятиэтажек сделать выбор о включении либо невключении своих домов в программу реновации. Консультанты расскажут о принципах формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу, и другие часто задаваемые вопросы.

Программу реновации жилья в столице начали обсуждать в феврале 2017 года. Президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным порекомендовал снести все оставшиеся в столице пятиэтажки-хрущевки. На месте старых домов будет строиться современное жилье.

Читайте также:

Правительство отказалось от сноса пятиэтажек в регионах

Депстрой утвердил график сноса пятиэтажек до конца 2017 года

Мэр Москвы поручил разработать программу льготной ипотеки для жителей "хрущевок"