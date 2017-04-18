В Москве появится улица в честь партизанки Веры Волошиной

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Улица на севере столицы получит имя героя Великой Отечественной войны, партизанки Веры Волошиной. Ее имя присвоят проектируемому проезду №6084 в Хорошевском районе.

Улицу на севере Москвы на месте проектируемого проезда №6084 в Хорошевском районе назовут в честь партизанки и героя Великой Отечественной войны Веры Волошиной, передает портал мэра Москвы.

Во время войны Волошина вступила в партизанский отряд, где воевала вместе с Зоей Космодемьянской. В ноябре 1941 года она была убита немцами в подмосковной деревне Головково.

История Волошиной стала известна в 1957 году благодаря поисковой работе писателя и журналиста Георгия Фролова. Звание Героя было присвоено партизанке посмертно в 1994 году - через 53 года после ее гибели. Таким образом, Волошина стала Героем России, а не Советского Союза.

По легенде, в 1934 году Волошина была одной из моделей для знаменитой статуи "Девушка с веслом" Ивана Шадра, однако доказательств этому нет.

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