Российские альпинисты отправятся в "зону смерти" на Эвересте

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Российская экспедиция планирует отправиться в "зону смерти" горы Эверест, чтобы капсулировать, т.е. накрыть специальной тканью, погибших альпинистов. За всю историю восхождений на горе погибли более 280 человек.

Российская экспедиция отправится в "зону смерти" на горе Эверест, чтобы достойно похоронить тела тех, кто погиб на склонах вершины во время восхождения, передает ТАСС.

По словам альпиниста Олега Савченко, тела планируют капсулировать, то есть накрыть специальной неразлагающейся тканью. Эвакуировать тела самолетом или вертолетом из "мертвой зоны" не представляется возможным.

"На склонах Эвереста покоится более 280 человек, которые погибли за последние 90 лет. Они либо лежат на том месте, где их настигла смерть, либо их сбрасывают с обрыва другие альпинисты, которым они мешают пройти", - сказал он.

По словам альпинистов, во время экспедиции планируется капсулировать максимальное количество тел, но, скорее всего, получится это сделать для 7-8 погибших.

Экспедиция начнется 16 апреля, а 1 июня альпинисты планируют вернуться в Москву.

"Мертвая зона" горы Эверест находится на высоте от 8 тысяч метров и выше, где чаще всего гибнут альпинисты из-за недостатка воздуха, усталости и непогоды. В этой зоне содержится всего треть того количества кислорода, которое присутствует в атмосфере на уровне моря.

Эверест – высочайшая гора в мире (8848 м), находится в Гималаях на границе Непала и Китая.

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