Роспотребнадзор запретил возвращать непроданный хлеб производителю

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Производителям не станут возвращать хлеб и другие продовольственные товары с истекшим сроком годности. Введение соответствующего запрета одобрили в Роспотребнадзоре, согласившись с позицией вице-спикера Ирины Яровой.

Роспотребнадзор поддержал введение запрета на возврат непроданного хлеба и других продуктов с истекшим сроком годности производителю, передает ТАСС.

"В пищевых продуктах по истечении определенного срока способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы", - говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, главы федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирины Яровой.

Речь идет об изменениях в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Согласно документу, процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека.

По словам Яровой, производители ранее обратились к мониторинговой группе "Единой России", потому что в отрасли сложилась "недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет три миллиона тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери - и для страны, и для граждан России - составляют 50-60 миллиардов рублей".

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