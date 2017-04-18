Власти Испании признались в бессилии перед зомби

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Власти Испании рассказали о плане действий на случай зомби-апокалипсиса. По данным местных СМИ, правительство ничего не намерено предпринимать в этом случае, так как считает вероятность нашествия зомби крайне сомнительной.

У властей Испании нет плана действий на случай апокалипсиса или нашествия зомби. Соответствующее заявление сделал официальный Мадрид в ответ на запрос сенатора Карлеса Мулета.

В начале года политик поинтересовался, существуют ли у правительства протоколы на случай зомби-апокалипсиса. К этому, казалось бы, шуточному вопросу власти страны подошли серьезно. По информации газеты ABC, за разъяснениями правительство обратилось к словарю Королевской академии, изучив эти понятия.

В ответе отмечается, что у слова "апокалипсис" есть два значения — "конец света" и "катастрофическая ситуация, вызванная природой или человеком". В первом случае власти не намерены ничего предпринимать, так как "мало что можно сделать, если этот момент наступит". На случай чрезвычайных происшествий у правительства есть перечень "процедур и протоколов".

У слова "зомби" чиновники обнаружили также два значения. В первом случае, если речь идет об "оживленном с помощью колдовства мертвеце", власти не смогут ничего предпринять из-за отсутствия специальных протоколов. В Мадриде считают сомнительной и гипотетической вероятность такого события. Второе определение трактует зомби, "как одурманенного человека, ведущего себя как робот". Такие люди, полагает в правительстве, вряд ли смогут спровоцировать апокалипсис.

Остался ли доволен Карлес Мулета ответом чиновников не сообщается. О планах зомби в связи с открывшимися обстоятельствами также ничего неизвестно.