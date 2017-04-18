Суд на Карибах арестовал танкер из-за долга Венесуэлы перед "Совкомфлотом"

Теги: арест суд нефть Экономика венесуэла задолженность судно россия

Суд Синт-Мартена на Карибах арестовал танкер NS Columbus, перевозивший нефть PDVSA, из-за долга государственной нефтяной компании Венесуэлы в размере около 30 миллионов долларов перед российской судоходной компанией "Совкомфлот" за использование судов.

Танкер с венесуэльской нефтью арестован в Карибском бассейне из-за долга госкомпании Венесуэлы PDVSA перед российской компанией "Совкомфлот". Соответствующее постановление вынес суд Синт-Мартена, передает Reuters.

NS Columbus выгрузил сырую нефть в терминале на острове Синт-Эстатиус, расположенном к югу от Синт-Мартена. Решение о том, получит ли нефть с задержанного танкера "Совкомфлот", примет Адмиралтейский суд Соединенного Королевства.

В октябре 2016 года PDVSA отправила танкер с нефтью в страны Карибского бассейна в надежде выручить за нее около 20 миллионов долларов. Однако владелец танкера, компания "Совкомфлот", потребовала от нефтяной компании выплатить 30 миллионов долларов за использование судов.

Танкер NS Columbus ходит под флагом Либерии. Судно находится под коммерческим управлением Sovcomflot (UK).

Читайте также:

Белоруссии дали самостоятельно распоряжаться российской нефтью

Медведев рассказал об опасности высоких цен на нефть