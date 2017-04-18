Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах 8 июня

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В Великобритании 8 июня 2017 года могут пройти досрочные парламентские выборы. Об этом у входа в свою резиденцию объявила премьер-министр Королевства Тереза Мэй. По ее словам, соответствующий законопроект она внесет на рассмотрение в парламент 19 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня 2017 года досрочных парламентских выборов. Это произошло после заседания кабинета министров, передает BBC.

Законопроект будет внесен в парламент 19 апреля. Чтобы он вступил в силу, за него должно быть отдано две трети голосов.

Изначально всеобщие выборы в парламент должны были пройти в 2020 году.