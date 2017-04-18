13:09, 18 апреля 2017

Суд отклонил иск стюардессы "Аэрофлота" о дискриминации по внешнему виду

Теги:  Общество  суд  аэрофлот

Стюардесса "Аэрофлота" проиграла суд с авиакомпанией о допустимом размере одежды, росте и весе бортпроводников. В иске отмечено, что из-за несоответствия корпоративным стандартам стюардессу перевели на внутренние рейсы.

Тушинский районный суд Москвы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешнему виду, передает ТАСС.

Женщина пыталась оспорить в суде пункт требований авиакомпании, определяющий размер одежды, рост и вес бортпроводников, а также взыскать с "Аэрофлота" более 1 миллиона рублей в качестве компенсации.

В иске сообщается, что Иерусалимскую и несколько ее коллег,  из-за несоответствия корпоративным стандартам перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью, либо рано утром.

Как передает издание "Коммерсант", по нормам "Аэрофлота" рост стюардесс должен составлять 160-175 сантиметров, а размер одежды - 42-48, поскольку в самолете ограничено пространство .

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