Суд отклонил иск стюардессы "Аэрофлота" о дискриминации по внешнему виду

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Стюардесса "Аэрофлота" проиграла суд с авиакомпанией о допустимом размере одежды, росте и весе бортпроводников. В иске отмечено, что из-за несоответствия корпоративным стандартам стюардессу перевели на внутренние рейсы.

Тушинский районный суд Москвы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешнему виду, передает ТАСС.

Женщина пыталась оспорить в суде пункт требований авиакомпании, определяющий размер одежды, рост и вес бортпроводников, а также взыскать с "Аэрофлота" более 1 миллиона рублей в качестве компенсации.

В иске сообщается, что Иерусалимскую и несколько ее коллег, из-за несоответствия корпоративным стандартам перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью, либо рано утром.

Как передает издание "Коммерсант", по нормам "Аэрофлота" рост стюардесс должен составлять 160-175 сантиметров, а размер одежды - 42-48, поскольку в самолете ограничено пространство .