Следствие за 2 года не нашло виновных в убийстве Олеся Бузины

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В ДНР за минувшие сутки из миномётов были обстреляны 16 населённых пунктов. Тем временем украинские правозащитники напоминают власти о так и не раскрытом преступлении двухлетней давности - убийстве журналиста Олеся Бузины.

Вторая годовщина со дня убийства украинского писателя и публициста Олеся Бузины ознаменовалась, пожалуй, только поводом подвести промежуточный итог. Предполагаемые преступники - бывшие участники так называемой АТО националисты Денис Полищук и Андрей Медведько на свободе. Последнее громкое упоминание о ходе расследование датировано июлем прошлого года, когда у подозреваемых силой взяли анализы ДНК. С тех пор - ни результатов этих исследований, ни судебного разбирательства с привлечением к ответственности убийц, отмечает "ТВ Центр".

"Нам навязывают то, от чего мы будем страдать. Нам говорят об ассоциации с Евросоюзом. Но вы увидите какой кризис будет. Вспомните, что говорил Бузина. Вы будете терпеть жесточайшие убытки в результате ассоциации с Евросоюзом. У вас будет повышаться, прежде всего, кварплата. У вас будет повышаться плата за газ", - предупреждал журналист.

Олесь Бузина словно в воду глядел. Квартплата на Украине, за исключением территорий народных республик, ползет вверх, не останавливаясь. Российский газ, но покупаемый у европейских партнеров, тоже стал для населения дороже. Даже с учетом последней реформы, проведенной в марте этого года. Оппозиционный блок Украины выступил с требованием назвать имена виновных в убийстве Бузины, и не только его. Преступлений против неугодных киевским властям за постмайданный период было совершено множество. Вспомнить хотя бы трагические события в Одессе, где по официальной версии сторонники "антимайдана" сожгли себя сами.

Расследования дела об убийстве Олеся Бузины официально приостановлено. Как сообщили в прокуратуре, ждут ответа из США, Италии и Люксембурга, куда направили запрос о раскрытии геоданных подозреваемых в социальных сетях. Адвокаты и родные публициста готовят иск в Европейский суд по защите прав человека.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".