Число пострадавших в смертельном ДТП в Коми выросло до 40 человек

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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Удорском районе Коми. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали 40 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В Коми расследуют обстоятельства крупного ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погиб один человек и еще около 40 пострадали. Об этом сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло накануне в Удорском районе. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. От полученных травм он скончался на месте. 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Остальным пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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